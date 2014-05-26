ЦИК обработала 85% электронных протоколов: у Порошенко 54% голосов, у Тимошенко - 13%

По состоянию на 16.45 Центральная избирательная комиссия обработала 85,15% электронных протоколов УИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует информация, обнародованная в информационно-аналитической системе “Выборы”.

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Согласно данным по обработанным электронным протоколам, Петр Порошенко набрал 54,05% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 13,12%, Олег Ляшко - 8,47, Анатолий Гриценко - 5,41%, Сергей Тигипко - 5,25%, Михаил Добкин - 3,23%, Вадим Рабинович - 2,27%.

Все остальные кандидаты набрали меньше чем по 2% голосов.

В целом проголосовали 14 млн 947 тыс. 291 человек.