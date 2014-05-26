ЦИК обработала 80,1% электронных протоколов: у Порошенко 54% голосов, у Тимошенко - 13,16%

По состоянию на 15.05 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 80,1% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует информация, обнародованная в информационно-аналитической системе “Выборы”. Согласно данным обработанных электронных протоколов, Петр Порошенко набрал 54% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 13,16%, Олег Ляшко - 8,51%, Анатолий Гриценко - 5,4%, Сергей Тигипко - 5,21%, Михаил Добкин - 3,26%, Вадим Рабинович - 2,27%. Все остальные кандидаты набрали меньше 2% голосов. В целом проголосовали 13 млн 890 тыс. 732 человека.

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