ЦИК обработала 70% протоколов. Порошенко поддержали 53,75%, Тимошенко – 13,11%
13:01, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12.45 уже обработала 70,08% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования на досрочных президентских выборах.
ЦИК обработала две трети протоколов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, по данным ЦИК, за Петра Порошенко проголосовали 53,75% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,11%, за Олега Ляшко — 8,48%, за Анатолия Гриценко — 5,42%, за Сергея Тигипко — 5,29%, за Михаила Добкина — 3,36%, за Вадима Рабиновича — 2,32%.
Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.
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