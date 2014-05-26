ЦИК обработала 70% протоколов. Порошенко поддержали 53,75%, Тимошенко – 13,11%

Как передает корреспондент УНИАН, по данным ЦИК, за Петра Порошенко проголосовали 53,75% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,11%, за Олега Ляшко — 8,48%, за Анатолия Гриценко — 5,42%, за Сергея Тигипко — 5,29%, за Михаила Добкина — 3,36%, за Вадима Рабиновича — 2,32%.

Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.