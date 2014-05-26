Дещица ожидает, что наблюдатели положительно оценят выборы президента
02:24, 26 мая 2014Политика
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И. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица ожидает, что международные наблюдатели положительно оценят выборы президента Украины.
Дещица ожидает, что международные наблюдатели положительно оценят выборы президента Украины Фото УНИАН
Об этом он сказал на брифинге в Кабинете министров, сообщает Правительственный портал.
«Мы ожидаем, что международные наблюдатели, которые присутствуют на выборах в Украине, сделают оценку этих выборов. Такая оценка будет сделана уже завтра. Мы надеемся, что они подтвердят те усилия украинского правительства, которые были направлены на то, чтобы выборы состоялись честно и демократически и в соответствии с международными стандартами», - заявил Дещица.
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Он напомнил, что для наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Украины зарегистрировалось 3 тыс. международных наблюдателей.
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