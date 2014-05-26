Дещица ожидает, что наблюдатели положительно оценят выборы президента

Об этом он сказал на брифинге в Кабинете министров, сообщает Правительственный портал.

«Мы ожидаем, что международные наблюдатели, которые присутствуют на выборах в Украине, сделают оценку этих выборов. Такая оценка будет сделана уже завтра. Мы надеемся, что они подтвердят те усилия украинского правительства, которые были направлены на то, чтобы выборы состоялись честно и демократически и в соответствии с международными стандартами», - заявил Дещица.

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Он напомнил, что для наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Украины зарегистрировалось 3 тыс. международных наблюдателей.