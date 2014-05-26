В российском Ростове зафиксирована рекордно низкая явка украинцев на выборы

01:16, 26 мая 2014
Политика
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В заграничном избирательном округе на президентских выборах самая высокая явка избирателей зафиксирована на избирательном участке в консульстве в Неаполе, самая низкая - в Ростове-на-Дону (Россия) и в Молдове.

В Ростове и Молдове зафиксирована рекордно низкая явка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он рассказал, что за рубежом создано 114 избирательных участков. Сейчас есть сведения о явке на 72 участках. Среди небольших избирательных участков за рубежом рекордсменом является избирательный участок в Сербии, там из 145 избирателей проголосовали 144.

Читайте такжеСредняя явка в Украине составляет 61% - ЦИКМагера уточнил, что речь идет о воинской части.

Также высокая активность избирателей была на небольшом участке в Македонии, где из 54 избирателей приняли участие в голосовании 47.

Что касается крупных избирательных участков за рубежом, то достаточно высокая явка зафиксирована на избирательном участке при Генеральном консульстве Украины в Неаполе. Там из 5985 избирателей приняли участие в голосовании 4249, то есть около 71 процента.

Также высокая явка избирателей в Польше. В Варшаве на участке при посольстве Украины из 4617 приняли участие в голосовании 3106 граждан.

Вместе с тем Магера отметил, что низкая явка на заграничных избирательных участках в Ростове-на-Дону в России. Там из 9976 избирателей проголосовал всего 31 человек, или 0,3 процента.

Похожая ситуация на участке в Молдове. В консульстве Украины в городе Бельцы, где зарегистрировано 16508 избирателей, приняли участие в голосовании лишь 76 избирателей.

Также низкая явка на участке при посольстве Украины в Молдове. Там из более 50 тысяч избирателей получили бюллетени только 506.

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