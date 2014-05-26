В Конгрессе США уже назвали Порошенко новоизбранным президентом Украины

Об этом сообщает сайт Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, который сегодня, 25 мая, обнародовал заявление председателя комитета Ройса под названием "По поводу избрания президентом Украины Петра Порошенко".

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"Эти выборы являются убедительной победой украинской демократии и большим провалом усилий (президента РФ - УНИАН) Владимира Путина разделить страну. Проголосовав сегодня, украинцы во всех регионах показали свою приверженность единой, независимой и демократической Украине", - сообщается в заявлении.

"Когда я встретился прошлого месяца с новоизбранным президентом Петром Порошенко, я был поражен его взглядами на развитие страны, включая давно назревшими и критически необходимыми реформами, призванными преодолеть коррупцию и способствовать экономическому росту и национальном единстве. Слова должны стать эффективными действиями. Во время нашей встречи я заверил Порошенко, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе с вызовами на пути к будущему", - отмечает Ройс.