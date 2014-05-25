На избирательном участке в Москве Порошенко победил с результатом более 60%

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил глава участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка при посольстве Украины в Москве Виктор Гиржов.

"В Москве проголосовал 871 избиратель, плюс три бюллетеня было испорчено и не засчитываются. Победу одержал Петр Порошенко с результатом 527 голосов, второе место заняла Юлия Тимошенко - у нее 74 голоса", - сказал Гиржов.

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Он отметил, что третье место у Анатолия Гриценко - 71 голос.

По его словам, за Сергея Тигипко отдали свои голова - 48 избирателей, за Ольгу Богомолец - 47, за Дмитрия Яроша - 22, за Петра Симоненко - 14. Другие кандидаты набрали менее 10 голосов.

Как сообщал УНИАН, избирательный участок в Москве является одним из наибольших заграничных избирательных участков Украины. Всего в списках избирателей числится 26997 человек.

На территории РФ можно избирательные участки работали в 6 городах – в Москве на участке при посольстве Украины, а также на участках при генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.