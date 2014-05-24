Тымчук: Под Волновахой бойцов "Донбасса" расстреливали из оружия армии РФ

Координатор группы военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил о том, что во время грубого расстрела бойцов батальона "Донбасс" под Волновахой у террористов было оружие, которое использует российская армия, передает ТСН.ua.

По информации Тымчука, боевики получили информацию о расположении бойцов "Донбасса" заранее, поэтому успели тщательно подготовиться. Украинским силовикам противостояли снайперы и профессионально подготовленные террористы. Им на помощь прибыли боевики, вооруженные автоматами и пулеметами, которые использует российская армия.

"Подкрепление было вооружено автоматами АК "сотой серии" (состоит на вооружении армии России, ВС и другие законные вооруженные формирования Украины такого оружия не имеют) и пулеметами ПК, был идентифицирован минимум один крупнокалиберный пулемет НСВ - 12,7 "Скала". Также террористами использовались гранаты РГН с запалом (детонатором) УДО ( "ударно-дистанционный запал") - такие гранаты используются в армии России", - написал военный эксперт в социальной сети Facebook. Также Тымчук уточнил, что бойцы "Донбасса" противостояли боевикам самостоятельно и его источники не подтвердили информацию о том, что вырваться из лап террористов им помогали представители "Правого сектора".

Как сообщалось ранее, погибшие солдаты под Волновахой были для врага живыми мишенями - офицер спецслужб.

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