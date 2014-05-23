На Луганщине террористы напали на пограничный наряд и разоружили его

В Луганской области террористы совершили нападение на пограничный наряд.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, по данным ведомства, около 10.30 пограничный наряд отдела пограничной службы «Бирюково» во время патрулирования вдоль государственной границы на служебном автомобиле «Нива» попал в засаду.

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«На направлении украинского населенного пункта Астахово и российского Маяки автомобиль заехал в лесополосу, где вынужден был снизить скорость. Внезапно началась стрельба, неизвестные в количестве 10 человек прострелили колеса автомобиля и окружили его, лишив пограничников возможности выйти из машины и применить оружие. Наряд был разоружен, после чего нападающие исчезли в лесополосе», - говорится в сообщении.

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Резерв, который прибыл на место происшествия, недалеко от места нападения обнаружил признаки подготовки к нарушению государственной границы. Сейчас участок усилен дополнительными нарядами, отметили в пограничной службе.