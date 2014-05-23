Террористы захватили тепловоз и три вагона в Луганской области

15:20, 23 мая 2014
Политика
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Неизвестные вооруженные лица захватили маневровый тепловоз и три вагона  22 мая в Луганской области. 

Рубежное / io.ua

Об этом сообщает Остров по информации отдела по связям с общественностью Линейного управления на Донецкой железной дороге. 

«Два сообщения о перекрытии движения поездов поступило в линейный отдел на станции Попасная. В частности, в 6.45 в дежурную часть на станции Насвитевич зашли неизвестные вооруженные мужчины, которые дали указание перекрыть движение поездов и завладели маневровым тепловозом. Машинист тепловоза был вынужден выехать на непарную колею перегона станций Насвитевич-Рубежное», - сообщают правоохранители. 

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А в 11 часов неизвестные вооруженные лица заставили руководство станции Рубежное выставить три крытых вагона на железнодорожный переезд 935 км, пикет 8 перегона станций Рубежное-Кременная. 

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по признакам части 1 статьи 279 Уголовного Кодекса Украины - блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, что нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или способствовало другим тяжким последствиям. 

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