Террористы захватили тепловоз и три вагона в Луганской области

Об этом сообщает Остров по информации отдела по связям с общественностью Линейного управления на Донецкой железной дороге.

«Два сообщения о перекрытии движения поездов поступило в линейный отдел на станции Попасная. В частности, в 6.45 в дежурную часть на станции Насвитевич зашли неизвестные вооруженные мужчины, которые дали указание перекрыть движение поездов и завладели маневровым тепловозом. Машинист тепловоза был вынужден выехать на непарную колею перегона станций Насвитевич-Рубежное», - сообщают правоохранители.

Читайте такжеНа блокпосту возле Донецка террористы убили не менее 3 человек

А в 11 часов неизвестные вооруженные лица заставили руководство станции Рубежное выставить три крытых вагона на железнодорожный переезд 935 км, пикет 8 перегона станций Рубежное-Кременная.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по признакам части 1 статьи 279 Уголовного Кодекса Украины - блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, что нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или способствовало другим тяжким последствиям.