В ПР призвали переходить от круглых столов к изменениям Конституции

Народный депутат от Партии регионов Борис Колесников считает, что власть должна переходить от круглых столов национального единства к конкретным изменениям Конституции.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", передает LB.ua.

"Круглые столы, как и меморандум, они уже свою позитивную, положительную роль сыграли. Уже нужно переходить к конкретным изменениям Конституции. Децентрализация власти не может быть, как говорит господин Турчинов, федерализацией Донецкой области. Страна может быть или унитарной, или федеративной. Мы выбрали унитарную модель, но никто не мешает защитить каждый регион, наделить их полномочиями и деньгами", - сказал Колесников.

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"Без конкретных изменений Конституции мы не можем объяснить мирным гражданам, каким путем пойдет Украина дальше", - добавил он.

Напомним, в Украине состоялось три круглых стола национального единства: 14 мая в Киеве, 17 мая в Харькове и 21 мая в Николаеве.