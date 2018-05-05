Круглый стол нацединства-3: бумажный компромисс

Если на первых двух круглых столах национального единства ни о каком единстве в рядах политических элит не шло и речи, а каждый участник лишь тянул одеяло на себя, то третий раунд поисков общенационального компромисса уже выглядел как полноценный диалог. Причиной тому — принятый накануне Верховной Радой Меморандум мира и согласия, который в сессионном зале не поддержали лишь коммунисты и ВО «Свобода».

«С каждым заседанием круглого стола мы надеемся, что колоссальные проблемы, с которыми столкнулась Украина, будут потихоньку развязываться. Но, конечно, никто не ожидает, что, вот, мы собрались только в третий раз, а завтра уже все наладится», - задал тон дискуссии экс-президент Украины Леонид Кучма, отметив, что, в этом контексте, столь быстрое принятие Верховной Радой меморандума о взаимопонимании, приятно удивило.

«Действительно, не так часто бывает, чтобы Верховная Рада так быстро принимала политический документ», - поддержал коллегу и экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Справедливости ради, отметим, что сам по себе меморандум — документ достаточно спорный (http://www.unian.net/politics/919987-rada-prinyala-memorandum-detsentralizatsiya-vlasti-i-garantiii-russkomu-yazyiku.html). К тому же, как это часто бывает, ничто не может помешать парламентариям его попросту заговорить. И, в дальнейшем, продолжать принимать «намерения о намерениях».

Впрочем, автор Меморандума, народный депутат от Партии регионов, по слухам, претендующий ныне на должность главы одноименной фракции в парламенте Вадим Новинский, считает, что «Верховная Рада показала свою способность к компромиссу». «Депутаты продемонстрировали, что, если на кону судьба Родины, то они, ради страны, ради ее целостности, готовы идти друг другу на уступки... Меморандум далек от совершенства, но это — компромисс. Первый пример того, как мы можем объединяться ради общей цели. Теперь же от политических деклараций нужно переходить к практическим шагам», - сказал он.

От теории к практике

К слову, регионалы тут же предложили свое видение этих практических шагов. Это — проведение президентских выборов «в полном соответствии с Конституцией и законами страны» и при условии обеспечения безопасности для избирателей на Востоке Украины, Конституционная реформа, предполагающая децентрализацию, принятие законов о местных референдумах и о недопущении уголовного преследования граждан за участие в массовых акциях при условии освобождения ими захваченных зданий, других общественных мест и добровольного сложения оружия (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления). Кроме того, в Партии регионов считают целесообразным вести диалог с «представителями протестного движения на юге и востоке». Впрочем, с кем именно вести этот диалог и в каком формате, регионалы не уточняют.

Еще одним практическим шагом депутаты считают необходимость представить общественности экономическую программу правительства, а также продолжить переговоры с Россией в рамках женевских встреч.

Естественно, участники круглого стола национального единства приняли во внимание все пункты этой «дорожной карты». Так, представители местной власти юга страны заявили, что готовы поддержать как Меморандум мира и согласия, так и последующие «практические шаги» власти в его реализации. «Сейчас руководством области много делается для обеспечения мира и спокойствия в нашем регионе... Завтра мы примем решение о поддержке Меморандума и будем работать над ним на местном уровне», - сказал глава Одесского областного совета Николай Тиндюк.

«Децентрализация — это то, что поможет выпустить пар», - заявил и.о. мэра Николаева Юрий Гранатуров.

Диалог внутри и снаружи

В основном, о децентрализации, как и на предыдущих двух круглых столах, рассказывал вице-премьер Владимир Гройсман: «Люди хотят жить свободно и с хорошим достатком... Одной из точек спокойствия может стать децентрализация власти, реформа местного самоуправления... Наша цель — передать власть территориальным громадам, что позволит принимать необходимые обществу решения на местном уровне, без согласований в ОГА или в Киеве».

Гройсман также не против местных референдумов, поскольку они, по его мнению, позволят общественности лучше контролировать власть.

Что касается Конституционной реформы, то о ней участникам круголого стола подробнее рассказал председатель парламентской ВСК Руслан Князевич. По его словам, на сегодняшний день, речь пока не идет об окончательном законопроекте изменений в Основной закон. Готовится только сравнительная таблица предложений к Конституции, которые вносятся представителями депутатского корпуса, научных школ, экспертов и, в частности, Конституционной ассамблеи. Князевич отметил, что комиссия сосредоточилась на предложениях, касающихся превращения страны в парламентско-президентскую страну, децентрализации власти и реформы судебной ветви власти. А разделы, требующие утверждения на референдуме (I Общие принципы, ІІІ Выборы, референдумы, ХІІІ Внесение изменений в Конституцию), а также касающиеся прав человека, члены ВСК не трогали и не трогают, так как в этих вопросах трудно достичь единого мнения. «Дальше мы сможем двигаться в том направлении, которое нам, надеюсь, подскажет Венецианская комиссия», - считает он.

В свою очередь, премьер Арсений Яценюк пообещал, что процесс принятия новой Конституции будет проходить публично и прозрачно: «Если кто-то из президентов, премьеров, председателей Верховной Рады или судей думают, что Конституцию будут писать под него, то я напомню пример только предыдущего президента - плохо это заканчивается. Конституция пишется не под человека и не под ситуацию, а под государство, нацию и будущее».

Кроме того, по словам главы правительства, после президентских выборов необходимо будет принимать конкретные решения. Речь идет о децентрализации власти, принятии нового бюджетного и налогового кодексов, изменений «относительно независимости судебной системы», а также выполнение договора об ассоциации с ЕС.

Что касается Женевы-2, Яценюк заверил, что Украина готова к переговорам с Россией в этом формате, но «прежде, чем встречаться, нужно знать, о чем будем договариваться», так как доверия к словам российского руководства больше нет. В частности, он напомнил, что Украина не отказывается от сотрудничества с Россией, так как восток нашей страны зависим от российского рынка. Однако, подчеркнул, что «братских отношений больше не будет»: «Давайте строить партнерские. Есть двухсторонние договора, выполняйте то, что подписали. Мы же, в свою очередь, тоже будем выполнять то, что подписали».

Украинцы требуют быстрых решений

«Первый круглый стол, который состоялся в стенах парламента, был не очень интересным. Второй, в Харькове, столкнулся с жесткой идеологической рамкой и мы обсуждали вопрос единства страны. Сегодняшний, третий, в Николаеве. И никто уже не ставит под сомнение вопрос единства. Это означает, что мы идем правильным путем», - подытожил Яценюк.

Впрочем, гораздо более емко об итогах круглых столов национального единства высказался гражданский активист из Одессы Марк Гордиенко. По его словам, если политики и дальше будут продолжать подобные заседания, медленно раскачиваться, спорить, ссылаться на Венецианскую комиссию, а народ просить еще немного потерпеть, страну ждет очередной взрыв. «Народ устал терпеть, он терпел 23 года. Он уже перестал бояться. Поэтому, если не будет быстрых и эффективных, точечных, реформ, плохо будет всем... Да, глобальные реформы требуют времени, но соберитесь вы все такие умные, и примите 2-3 решения, позволяющие людям жить лучше уже завтра, а не через год-два...Народ хочет хоть какого-то позитива. Но пока видит только бумажки и разговоры, которые ни одному человеку пользы пока не принесли», - сказал он.

Татьяна Урбанская