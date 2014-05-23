На Луганщину из России пытались проехать 4 грузовика с оружием - пограничники

Сегодня ночью на территорию Луганской области из России пытались проехать 4 грузовика с оружием.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, 22 мая из штаба Антитеррористического центра пограничники получили информацию о вероятной попытке ввоза на территорию Украины оружия и боеприпасов на участке ответственности отдела пограничной службы «Свердловск» Луганского отряда.

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К месту возможного нарушения границы оперативно выдвинулись резервы пограничного отряда. В 1.30 к государственной границе со стороны России подъехали 4 «КамАЗа» в сопровождении вооруженных людей, которые начали подготовку к нарушению автомобилями государственной границы, однако через некоторое время отказались от своих намерений и вернулись вглубь Российской Федерации.

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По данной информации украинские пограничники проинформировали пограничную службу ФСБ РФ. Однако российская сторона факт присутствия автомобилей на границе отрицает. Оперативная реакция на данное происшествие с их стороны отсутствует.