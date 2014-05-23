Россия жалуется на "двойные стандарты" ОБСЕ относительно задержанных с ПЗРК журналистов

Об этом говорится в сообщении МИД России, передает Радио Свобода.

«Мы ожидали четкого и недвусмысленного осуждения недопустимых действий украинской власти, требования освободить представителей СМИ, которых незаконно удерживают. К сожалению, этого не произошло. Это является следствием политики «двойных стандартов» ряда стран ОБСЕ», - говорится в заявлении российского МИД.

18 мая в Краматорске Донецкой области бойцы Национальной гвардии задержали двух сотрудников прокремлевского телеканала LifeNews. Украинские силовики и представители власти заявляют, что те сотрудничали с террористами и перевозили, в частности, переносной зенитно-ракетный комплекс в своей машине. Заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар назвала деятельность задержанных «классическим примером информационного сопровождения террористов».

Тем временем международные организации по защите прав журналистов и Россия требуют немедленно освободить задержанных.