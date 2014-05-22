Владимир Кличко профинансировал закупку бронежилетов для военных, которые едут на Луганщину

К братьям Кличко обратились руководители воинской части с просьбой помочь приобрести бронежилеты для группы военных, которые на следующей неделе выезжают на Луганщину. Владимир профинансировал закупку современных бронежилетов на сумму 250 тысяч гривен.

«Бронежилеты уже приобретены, в ближайшее время они будут доставлены, – отметил Владимир Кличко в общении к военным. – Наше государство останется единым и целостным. И никакие сепаратисты и террористы этому не помешают. Ситуация очень сложная. Но в том, что происходит в стране, есть и позитив. Мы никогда не вернемся в постсоветские или советские времена, как это пыталась сделать власть России. Наше сознание будет меняться. Коррупции будет положен конец. Но коррупционную систему нужно ломать не только политикам, но и каждому из нас. И начинать нужно с себя», – сказал мировой чемпион.

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Он выразил надежду, что выборы Президента состоятся в один тур, и с приходом новой власти в стране начнутся изменения. «После кризиса всегда наступает подъем. И я надеюсь, что в нашей стране подъем начнется в ближайшее время. Я горжусь нашей украинской нацией. Мы не только образованные и трудолюбивые, мы еще и красивая нация», – подчеркнул Владимир Кличко.

В то же время Виталий Кличко подчеркнул необходимость не только современного технического оснащения Вооруженных Сил, но и достойного финансирования и социальной поддержки военных.

«К нам обратилось ваше руководство. И сказали, что часть из вас едет в восточные регионы, чтобы защищать независимость и целостность страны от террористов. Говорят, нет бронежилетов. Они нужны, это физическая защита. Но главный «бронежилет» – это финансовые и социальные гарантии для вас и ваших семей. И на этом тоже должно сегодня сосредоточиться государство, осуществляя реформы», – отметил Виталий Кличко.