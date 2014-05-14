Террористы штурмуют воинскую часть в Донецке

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Так, сообщается, что представители сепаратистских организаций и вооруженные террористы с утра 14 мая пришли к зданию воинской части № 3037 в Буденновском районе Донецка с целью захвата оружия.

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По данным издания, боевики требуют от военных признания так называемой Донецкой народной республики и сдачи оружия. Руководство воинской части готово обороняться от боевиков и сдавать оружие не намерены.

Это уже вторая попытка боевиков захватить данную воинскую часть, предпринятая в мае.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, вчера неподалеку от Краматорска украинские военные попали в засаду террористов, в результате которой погибло 7 отечественных силовиков.