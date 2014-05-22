Появилось видео перестрелки между двумя бандами террористов в Славянске

Событие произошло в Славянске на Донетчине, сообщают на странице "Военное телевидение Украины" в YouTube.

"Видео событий в Славянске. Две банды "колорадов" устроили перестрелку между собой. Сепаратисты чуть не постреляли друг друга. Контр-страйк от "колорадов", - указано под видео, сообщает ТСН.

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Ролик начинается со съемок в каком-то обшарпанном помещении, где ночуют члены так называемого Народного ополчения Донбасса. Затем показано, как два вооруженные террористы идут на улицу. По дороге встречают еще одного боевика, который кого-то ищет. Ему объясняют, что когда зайдет в здание, то следует сказать пароль: "Рыба", а в ответ должен услышать: "Меч".

По дороге "оператор" снимает баррикады, спиленные деревья и говорит: "Русские не сдаются!". Далее выходят на одну из улиц города, где среди бела дня нет ни одного местного жителя.

Потом уже показано наступление террористов на одной из улиц в частном секторе. Экстремистов уже шесть. Они начинают стрелять в кого-то, кто сидит на другом конце улицы в автомобиле. Постоянно раздаются маты.

Потом начинают выяснять, чья это машина. После перекличек с другой группой выясняют, что они стреляли в своих же "коллег". Те объясняют, что приехали туда по вызову. "Чуть не положили нас, бл*дь", - говорит один из боевиков, по которым стреляли.

"Мы думали, что правосеки (представители "Правого сектора") приехали. Вы что творите?! Нам команда была стрелять на поражение!", - объясняет свои действия тот, кто снимает видео. Напомним, пророссийские экстремисты терроризируют Восток Украины уже больше месяца. Столько же продолжается и антитеррористическая операция.