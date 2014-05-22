В Мариуполе милиция расследует факты давления и угроз председателям избирательных комиссий

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что в милицию поступило сообщение о том, что 20 мая неизвестные в Октябрьском районе причинили телесные повреждения председателю избирательной комиссии и похитили документацию. Как пояснил потерпевший, он приехал к лечебному учреждению, где расположена его участок для голосования, чтобы уточнить списки избирателей, которые в силу проблем со здоровьем будут принимать участие в выборах непосредственно в больнице.

Якобы, прямо в палате к нему подошли четверо неизвестных граждан и силой заставили сесть в их автомобиль. По дороге мужчины пытались выяснить у председателя, кем именно он был назначен и кто ему платит. Также они забрали пакет документов со списками избирателей и личный паспорт потерпевшего. Самого же «пленника» они привезли в заброшенный дом, причинили ему телесные повреждения и исчезли. О случае потерпевший сообщил в милицию.

Читайте такжеТеррористы блокируют избирательные участки в Мариуполе, похищают печати и документыВ настоящее время сотрудники Октябрьского райотдела устанавливают личности граждан, которые могут быть причастны к данному факту и принимают необходимые меры к их задержанию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.3 ст.157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии, совершенное по предварительному сговору группой лиц), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В этот же день в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела обратился председатель участковой комиссии № 358. Он сообщил о том, что находился на своем участке, когда в кабинет вошли несколько граждан и потребовали от него покинуть помещение. При этом мужчины забрали его рабочие черновые записи, опечатали теризбирком . Председатель немедленно обратился в милицию. В действиях фигурантов усматривается состав правонарушения, который квалифицируется по ч.3 ст.157 Уголовного кодекса Украины.