Политолог считает, что своим успехом Ляшко обязан особому политическую стилю

По последним социологическим опросам (СОЦИС, КМИС и социологической группы «Рейтинг», 8-13 мая), среди кандидатов на пост президента Украины Ляшко оказался на четвертом месте, и демонстрирует заметную положительную динамику (+1 % по сравнению с апрелем).

Говоря о причинах изменений в списке рейтинговых политиков, Фесенко отметил, что еще полгода назад Ляшко не воспринимали всерьез, поскольку считали политическим одиночкой с эпатажными заявлениями.

«Однако за последнее время он добавил как серьезности и содержательности, так и действенности, став заметной фигурой на Майдане и проявив активность в событиях на Донбассе», - отметил Фесенко.

По словам эксперта, Ляшко попал в спрос и ожидания тех избирателей, которые ищут новых политических лидеров.

Фесенко также считает, что большую часть своей поддержки Ляшко получает не в городах, а в украинской глубинке, поскольку «говорит на ее языке и отражает ее настроения».

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Политолог также отметил «неповторимый политический стиль» Ляшко, поскольку его невозможно спутать ни с одним украинским политиком, что уже может являться залогом успеха. Как бы мы не относились к Ляшко, он является одним из отражений национальных особенностей украинской политики, считает политолог.

«Ляшко может стать одним из главных сюрпризов нынешних президентских выборов. А поскольку рейтинг лидера у нас формирует и рейтинг его политической силы, то у партии Ляшко есть перспективы пройти в следующий состав Рады на внеочередных парламентских выборах, если они состоятся в конце этого года», – прогнозирует Фесенко.