Тарута призвал сепаратистов "вернуть украденное"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом он сказал в своем заявлении, распространенном для СМИ.

«В последнее время наблюдаются отдельные случаи задержки выплаты пенсий и других социальных пособий в городах Славянск и Краматорск. Это недопустимо. Несмотря на все сложности, до последнего момента нам удавалось обеспечивать своевременную выплату всех зарплат, пенсий и социальных пособий. Сейчас люди остались без денег. Их ограбили», - сказал Тарута.

По его словам, задержка выплат вызвана тем, что ряд административных зданий, принадлежащие Национальному банку Украины, государственному Казначейству, отделениям Пенсионного фонда, «блокируются отдельными представителями «Донецкой народной республики», эти здания разграблены и выпотрошены, их работа парализована, преступники останавливают и грабят машины инкассации».

Читайте такжеВ Донецкой области уменьшилось количество тех, кто поддерживает сепаратистов - Тарута «Считаю, что какие бы испытания не выпадали на долю нашей страны, от этого не должны страдать простые люди, особенно наименее защищенные – пенсионеры, инвалиды, молодые матери»,- подчеркнул губернатор, отметив, что такие действия «ДНР» оценивает, как «преступные и аморальные».

Тарута акцентировал, что «недопустимо бороться за свои политические взгляды, отнимая деньги у слабых и незащищенных».

Читайте такжеКруглый стол национального единства пройдет 21 мая в Донецке – ОГА«Ответственно заявляю – я приложу все усилия для стабилизации ситуации и возобновления всех выплат. Обращаюсь к донетчанам с просьбой осудить действия так называемой «Донецкой народной республики», сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации», - сказал глава облгосадминистрации. И призвал «представителей так называемой ДНР прекратить циничное использование простых граждан в своих политических играх и вернуть украденное».