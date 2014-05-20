Хозяева слова русского

Доверять России становится плохим тоном. Москва делает все, чтобы окончательно убить даже остатки доверия – как к собственному государству, в целом, так и к конкретным лидерам, в частности.

Перекручивание российскими СМИ существующих фактов и придумывание абсолютно новых, не соответствующих действительности, - лишь малая толика того, что заставляет не только украинцев, но и международное сообщество, усомниться в благих намерениях (и здравом смысле) хозяев Кремля.

Даже если уличить путинцев во лжи – как, например, было с использованием кадров карательной операции русской армии на Северном Кавказе в сюжете об «убийствах мирных жителей» в Украине, тони тут же заявят, что это - «случайная ошибка», а вовсе не манипуляция. Дескать, все ведь не безгрешны. А «юные нимфы-монтажницы» просто невнимательны, могли и перепутать Кавказ с Украиной. Ведь не всякий сюжет проходит стадии согласования с руководством российского телеканала. Тем более, пропагандистский.

Ну, или другой пример. Россия регулярно обещает «вот-вот отвести войска от украинской границы», о чем говорят и император Путин, и военный консильери РФ Сергей Шойгу. Но систематически не выполняет этого. А, если международное сообщество, НАТО или украинские Минобороны и МИД не видят, что российские военные покинули приграничные области, так это — проблема международного сообщества, НАТО или украинских Минобороны и МИДа, отмечает Кремль.

Вы видите российские военные части на границе с Украиной? Да! - а их там нет.

Точно также, к слову, было и с «зелеными человечками» еще до оккупации Россией украинского Крыма. Помните? Вооруженные люди (часто — не славянской внешности) в полном обмундировании российских спецчастей, экипированные оружием, находящимся в использовании только российской армии, спокойно разгуливают в крымских городах. Разве это российские военные? Что вы! Это — «самооборона» Крыма. А оружие, а военная техника? Ну, зашли ребята в ближайший военторг. Ну, купили все необходимое, вплоть до БРДМов. Абсолютно нормальная ситуация. В Украине так каждый может. Правда?

Еще один пример, так сказать, из свежего: Россия в собственной Конституции «гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации». А на деле, оккупанты всячески притесняют крымских татар, даже не позволяя коренному народу автономии провести традиционный митинг в Симферополе в день скорби, посвященный 70-ти летию сталинской депортации. ОМОН и автозаки заполонили столицу полуострова? Российские вертолеты патрулируют «мирное небо» с 8-ми утра воскресенья? В Симферополе недовластью Крыма запрещены массовые мероприятия, вплоть до 6 июня? Так это же не ущемление чьих-то прав, говорят российские фашисты. Это — «адекватные мероприятия, связанные исключительно с ситуацией на Юго-Востоке Украины». Крым ведь, хоть уже и Россия, все равно остается югом Украины. Правда?

Ну, и, напоследок. Согласно Будапештскому меморандуму от 1994 года о безъядерном статусе Украины, США, Россия и Великобритания обязались выступить в качестве стран-гарантов независимости и территориальной целостности нашей страны. Россия аннексировала Крым и нарушила собственные гарантии? Что вы! Крым сам хотел присоединиться к РФ. Точно так же, как сегодня этого хотят Луганская и Донецкая области. Правда?

Таким образом, сколько бы хозяева Кремля не изгалялись в трактовании международных договоров, которые были подписаны Москвой в разное время, сегодня Россия все чаще отказывается от своих слов и своих гарантий. Вот и российский премьер Дмитрий Медведев не выдержал, и честно признался: «мы ничего никому не должны гарантировать». По-настоящему так. По-пацански. Слово дал – слово забрал.

Правда, свидетельствует это вовсе не о «крутизне» четких пацанов, которые держат Кремль, или влиятельности российской федеральной мафии в мире, а, скорее, о том, что Россия больше – не правовое государство. Окончательно. Отныне, иметь с ней дело (на любом уровне) — не красит «биографию» ни одной цивилизованной страны.

…И никаких четких пацанов.

Татьяна Урбанская