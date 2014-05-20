Лавров обвинил Украину в саботировании расследования трагедии в Одессе

Об этом идет речь в обращении к руководству международных организаций в связи с трагическими событиями в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"19 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С. Лавров направил Президенту Швейцарии, Действующему председателю ОБСЕ, Генеральному секретарю ОБСЕ, а также Генеральному секретарю ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека и Генеральному секретарю Совета Европы обращения с призывом обеспечить проведение киевскими властями открытого и беспристрастного расследования трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая.

Читайте такжеЗа совершение массовых беспорядков в Одессе арестовали полсотни людей

В направленных посланиях, в частности, подчеркивается недопустимость закрытого рассмотрения Верховной Радой Украины обстоятельств этого преступления. Российская Федерация настойчиво призывает руководство ведущих международных организаций употребить все возможности с тем, чтобы повлиять на киевский режим, по сути саботирующий расследование", - сказано в сообщении.