За границей на выборах президента будут голосовать более 400 тыс украинцев – МИД

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел – руководитель аппарата Андрей Олефиров во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Арсения Яценюка по вопросам проведения внеочередных выборов президента Украины 25 мая, проинформировали УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

В частности, в контексте организации процесса голосования за границей Олефиров акцентировал внимание на том, что сегодня истекает последний срок подачи соответствующих заявлений для включения в список избирателей.Читайте такжеЦИК отправила бюллетени на зарубежные участки

На данный момент в списки избирателей по заграничному избирательному округу в 114 заграничных избирательных участках, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины за границей, внесено более 400 тыс. граждан Украины, которые выразили желание и смогут проголосовать на выборах, подчеркнул заместитель министра иностранных дел.