Действия Турчинова поддерживают более 52% украинцев, Яценюка - более 56%

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В частности, 11,8% опрошенных выразили полную поддержку деятельности Турчинова, 42,3% поддерживают отдельные его действия, 41,3% не поддерживают его действия.

В то же время деятельность Яценюка полностью поддерживают 17,3% респондентов, поддерживают отдельные его действия 39,0%, не поддерживают – 38,6%.

Деятельность правительства Украины полностью поддерживают 6,4% респондентов, поддерживают отдельные действия 45,5%, не поддерживают – 43,1%.

Деятельность Верховной Рады Украины полностью поддерживают 4,2% респондентов, поддерживают отдельные действия 44,5%, не поддерживают – 46,9%.

В Центре Разумкова отмечают, что по сравнению с опросом, который был проведен в конце марта - начале апреля этого года, снизилась доля тех, кто полностью поддерживает деятельность Турчинова и Яценюка, за счет роста доли тех, кто поддерживает отдельные действия этих политиков, тогда как доля тех, кто не поддерживает их деятельность, почти не изменилась. Вместе с тем, за этот период выросла доля тех, кто не поддерживает деятельность Верховной Рады, правительства, силовых структур.Читайте такжеБолее 50% украинцев хотят вступления Украины в ЕС, за Таможенный союз - лишь 18% - опрос

Уровень поддержки высших государственных органов власти и их руководителей в западном и центральном регионах выше, чем на юге и востоке страны. Так, если в западном и центральном регионах не поддерживают деятельность Турчинова только, соответственно, 13,6% и 26,2%, то в южном регионе – 60,0%, а на востоке – 67,4%.

35,5% опрошенных считают, что действия новой власти в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, тогда как 46,8% придерживаются мнения, что они в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения. Первую точку зрения разделяют большинство (53,5%) жителей западного региона, относительное большинство (45,3%) жителей центрального региона, тогда как вторую точку зрения разделяют подавляющее большинство жителей юга (62,3%) и востока (64,6%).

Опрос был проведен с 25 по 29 апреля 2014 года. Опрошены 2012 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Проект осуществлен при финансовой поддержке правительства Канады, предоставленной через Департамент иностранных дел, торговли и развития (DFATD).