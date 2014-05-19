Россия экспортировала в Крым "северокавказские практики" нарушения прав человека - правозащитники

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ИЦ “Майдан мониторинг” Наталья Зубар (председатель правления ИЦ), руководитель мониторинговой миссии Владимир Ханас и эксперт Сергей Данилов, ссылаясь на результаты проведенного в течение марта-апреля 2014 г. мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод в АР Крым.

В частности, в течение указанного периода на территории аннексированного Крыма работала группа ИЦ «Майдан мониторинг» из 12 человек, которые через коллективный Твиттер передавали обнаруженные факты нарушений.

По словам Зубар, согласно выводам мониторинговой группы, ситуация все время ухудшается. “И выводы такие: будет еще хуже”, - заявила она.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма отказалась давать крымским татарам квоты в органах властиИнформируя о проведенном мониторинге нарушений прав жителей полуострова, Ханас сказал, что в данном случае о какой-то конкретной статистике говорить не будет:

”Статистика очень проста - сколько людей, столько и нарушений. Если мы имеем миллион населения, то мы имеем миллион нарушений. Потому что там на улице останавливают, осматривают с автоматом вещи, не позволяют выходить на митинг, не позволяют перемещаться... Это территория сплошного нарушения. Здесь невозможно вести статистику”.

Он подчеркнул, что речь идет о “системном полном нарушении прав человека”.

“Мы можем говорить об любом количестве и оно будет правильным”, - подчеркнул Ханас.

Эксперты заявили о выявленных фактах нарушения имущественных прав, проведения собраний, права на образование и т.д.

В свою очередь, Данилов подчеркнул, что видит "экспорт” на территорию оккупированного Крыма “северокавказских практик”, когда внезапно задерживаются и исчезают люди. Так, по его словам, из Крыма в Москву вывезено уже около десятка человек, но отсутствует информация, в чем их обвиняют, есть ли у них доступ к адвокатам.

Читайте такжеВ Симферополе исчез журналист, который вел прямую трансляцию с траурного митинга“Практика северного Кавказа свидетельствует о том, что люди могут исчезать. Активисты, журналисты, те, которые не понравились ФСБ, могут исчезать. В определенных регионах Северного Кавказа действуют эскадроны смерти, и люди исчезают не в тюрьмах, а вообще исчезают навсегда. Я постоянно сравниваю ситуацию в Крыму с Северным Кавказом. Она еще не такая, как там, но все идет к тому, что Российская Федерация экспортировала к нам, на нашу территорию оккупированную, северокавказские практики”, - сказал Данилов.

Он также отметил, что согласно анализам различных отчетов - и ОБСЕ, и ООН, и украинских общественных организаций, украинские активисты в Крыму и вообще люди, которые просто демонстрируют свою украинскую идентичность, подвергаются репрессиям, то есть только за факт того, что они украинцы.

Эксперты считают, что при нынешних условиях повлиять на ситуацию можно только общественной солидарностью и оглаской.

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Зубарь и отметила важность сотрудничества украинского омбудсмена с его коллегой из России и с русским правозащитным сообществом.

“Это второй, наверное, единственный механизм, который остается. И определенные минимальные успехи в этом уже достигнуты. Известно, что российский омбудсмен перед 18 мая посещал Крым, встречался с Меджлисом, подготовлен отчет. Это хоть в какой-то мере может способствовать минимальному, неполному, ограниченному, мнимому соблюдению прав человека, причем не всех, а основополагающих”, - прокомментировала она.

Также Зубар отметила и механизм внешнего давления на Россию, в частности, инициативы украинцев за рубежом и их международную солидарность.

Читайте такжеГПУ прокомментировала 6-часовой допрос корреспондента в Крыму: ФСБ открыто преследует журналистовНе исключила она и создания в Крыму партизанского движения:

“В Крыму происходят очень динамичные процессы. И хотя говорят, что крымчане очень инертны, но сейчас они сталкиваются с очень серьезными проблемами - пустые пляжи, российские порядки. Там впереди очень серьезный экономический кризис, более серьезный инфраструктурный кризис, и, по крайней мере, уже бизнес начинает думать, даже среди тех, кто кричал за Россию: что будет? Будет партизанское движение. И придется помогать людям делать там партизанское движение - это единственный выход”.

Резюмируя, эксперты отметили, что соблюдение прав человека на полуострове в наибольшей степени будет зависеть от того, насколько крымчане смогут объединяться и защищать свои права.

“Это очень трудно, это не украинская ситуация. Но другого пути, чем совместная работа мониторинговых групп, таких как «Майдан мониторинг», активистов, журналистов и самих крымчан не будет. Только совместная работа, максимальное освещение, оперативная реакция и солидарность”, - подчеркнул Данилов.