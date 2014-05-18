Представитель ООН: Украина приближается к «точке невозврата» - BBC

Украина приближается к "точке невозвращения" в конфликте на востоке страны.

Такое мнение высказал ВВС Украина помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Симонович после посещения этого региона.

"Чего я действительно боюсь, так это того, что страна приближается к точке невозврата, если не будут приняты срочные и адекватные меры", - цитирует ВВС слова Симоновича.

Представитель ООН говорит, что они задокументировали многочисленные случаи похищения, пыток и убийств на востоке Украины.

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И хотя нарушения, по его словам, совершают обе стороны конфликта, преимущественно это делают сепаратисты.

Он также выразил надежду, что президентские выборы в Украине состоятся, но в то же время заявил, что их проведение будет "чрезвычайно сложным".

Высокопоставленный чиновник ООН сказал, что ситуация в восточных областях Украины напоминает ему войну 1990-х в его родной Хорватии.