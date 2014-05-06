Конфликт в Украине может уничтожить систему безопасности Европы - глава МИД Германии

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Штайнмаер заявил в опубликованном сегодня интервью Gazeta Wyborcza.

"Не надо испытывать иллюзий, что угроза касается только Украины. Системе безопасности Европы, которая была выработана много лет тому назад, угрожает уничтожение", - сказал он.

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Министр назвал реальным новый раздел Европы из-за событий в Украине, и заметил, что европейцы не ожидали, что этот конфликт приобретет такую острую форму.

"Поступающие новости пугают. С каждым днем ухудшение ситуации на востоке Украины, кровавые столкновения в Одессе дают понять, что лишь несколько лет отделяют нас от открытого вооруженного противостояния", - считает Штайнмаер.

Он назвал единственным путем для остановки конфликта переговоры и призвал все стороны приложить максимум усилий для того, чтобы состоялся очередной раунд переговоров в Женеве.

"Мы должны говорить. Срыв диалога, когда в Украине растет напряжение, был бы чрезвычайно большой ошибкой", - заявил Штайнмаер.

При этом глава МИД Германии не сказал, считает ли президента РФ Владимира Путина главным ответственным за события в Украине, но призвал сделать все возможное, чтобы "не сделать его врагом".