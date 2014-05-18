Кандидат в президенты Клименко снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

Об этом он заявил 17 мая в Полтаве в ходе конференции областной организации УНП, сообщает в Facebook Елена Задорожная - пресс-секретарь депутата и руководителя избирательного штаба Порошенко на Полтавщине Тараса Кутового.

"Делегаты конференции обратились к руководящим органам УНП, ее председателю Александру Клименко, а также к другим кандидатам в президенты с призывом "отказаться от борьбы за этот пост и поддержать Петра Порошенко в качестве единственного представителя национально-демократических сил, который имеет широкую поддержку граждан и может выиграть выборы уже в первом туре", - говорится в сообщении.

Клименко поддержал предложение и снял свою кандидатуру.