В Киеве на Михайловской площади отметили 70-ю годовщину депортации крымских татар

Мероприятие состоялось при участии крымскотатарской общины Киева. Среди приглашенных - председатель Меджлиса 70-летний Мустафа Джемилев, народный депутат Олесь Доний, известный политзаключенный Василий Овсиенко.

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"Сейчас крымские татары оказались в очень сложной ситуации, подобной как это было 70 лет назад - отмечает организатор акции председатель медиа департамента землячества крымских татар в г. Киеве Тамила Ташева. - Оккупационные власти Крыма оказывают давление на крымскотатарское население, заставляя их покидать свою Родину", передает Gazeta.ua.

70 лет назад - в ночь с 17 на 18 мая чуть не стала последней страницей многовековой истории крымских татар, что пережили одну из крупнейших трагедий всех времен и народов - депортацию. Власть СССР приложила максимум усилий, чтобы предать забвению и навсегда вычеркнуть из истории Крыма крымских татар как нацию.

В рамках акции, киевляне и гости города, из огоньков обрисовали полуостров Крым, цифру 70, контуры крымскотатарского национального символа "Тамга" и надпись "No genocide". В момент установления огоньков, артисты крымской эстрады исполнили несколько народных песен посвященных этим трагическим событиям.

Завтра, 18 мая, организаторы сегодняшней акции проведут траурный митинг. Шествие состоится с Софиевской площади до парка Шевченко. Сбор всех желающих в десять утра.