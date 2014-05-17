ЦИК не будет снимать Симоненко с президентских выборов

21 кандидат в президенты - именно столько фамилий будет в избирательных бюллетенях 25 мая. Это окончательное число, и оно не будет меняться. Такое заявление сделал председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, передает 5 канал.

Согласно закону, сняться с президентских выборов кандидаты могли до 1-го мая - теперь уже не могут. Все заявления претендентов о снятии с выборов ЦИК рассматривать не будет, кроме того, не позволит окружным комиссиям ставить штамп "Выбыл". Напомним, вчера о намерении прекратить участие в президентской гонке заявлял лидер Компартии Петр Симоненко.

"Голоса, отданные за любого кандидата, и даже того, который заявил, что он якобы прекратил свое участие в выборах будут зачислены за этого кандидата и участковыми и окружными избирательными комиссиями, и будут отражены в протоколе ЦИК о выборах Президента Украины", - подчеркнул Михаил Охендовский.