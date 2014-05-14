Президентские выборы 25 мая станут самыми дешевыми в истории по расходам кандидатов – ЦИК

Нынешние внеочередные выборы президента станут самыми дешевыми в истории с точки зрения расходов кандидатов на агитацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский сегодня во время брифинга на государственном предприятии “Полиграфический комбинат “Украина”, где печатаются избирательные бюллетени.

“Эти выборы президента, по моему мнению, станут самыми дешевыми в истории с точки зрения расходов избирательных фондов кандидатов на пост президента. Еще в середине апреля кандидаты демонстрировали довольно низкую активность с точки зрения размещения агитационных материалов как на носителях внешней рекламы, так и в СМИ. Весьма невысокой, по моему мнению, такая активность остается и в настоящее время», - отметил председатель ЦИК.

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По его словам, согласно предварительным подсчетам, уже можно говорить, что расходы избирательных фондов кандидатов гораздо ниже по сравнению с теми, которые были на предыдущих выборах президента и на выборах народных депутатов.

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«Кандидаты еще никогда не имели шансов стать президентом за счет расходов такого незначительного количества денег из своих избирательных фондов”, - сказал Охендовский.