В горсовете Мариуполя утверждают, что цены на продукты остаются стабильными
11:49, 16 мая 2014Политика
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В Мариуполе Донецкой области цены на продукты в настоящее время остаются стабильными, банки работают в штатном режиме.
В Мариуполе цены на продукты остаются стабильными, банки работают в штатном режиме – горсовет/ Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета со ссылкой на заместителя мэра Андрея Каргина.
По его словам, по состоянию на 15 мая в Мариуполе «ценовая ситуация остается стабильной, банковские учреждения, включая отделения «ПриватБанка», работают штатном режиме».Читайте такжеВ Славянске магазины работают и продукты в них есть - ОГА
Каргин отметил, что с поставками продуктов питания проблем в Мариуполе нет, «поскольку блокпосты на въездах в город проявляют лояльность к машинам с продовольствием – это касается как автомобилей торговых сетей, так и транспорта фермеров из близлежащих районов Донецкой и Запорожской областей».
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