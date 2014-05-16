В горсовете Мариуполя утверждают, что цены на продукты остаются стабильными

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета со ссылкой на заместителя мэра Андрея Каргина.

По его словам, по состоянию на 15 мая в Мариуполе «ценовая ситуация остается стабильной, банковские учреждения, включая отделения «ПриватБанка», работают штатном режиме».Читайте такжеВ Славянске магазины работают и продукты в них есть - ОГА

Каргин отметил, что с поставками продуктов питания проблем в Мариуполе нет, «поскольку блокпосты на въездах в город проявляют лояльность к машинам с продовольствием – это касается как автомобилей торговых сетей, так и транспорта фермеров из близлежащих районов Донецкой и Запорожской областей».