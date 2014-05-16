ЮНИСЕФ обеспокоена, что дети стают свидетелями и участвуют в насильственных действиях в Украине

Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы знаем, что дети присутствовали во время демонстраций с использованием силы и сейчас проверяем информацию о детях, которые погибли и получили ранения в Одессе. ЮНИСЕФ строго осуждает эти жесткие нарушения прав детей", - сказано в заявлении.

ЮНИСЕФ отмечает, что увеличилась потребность в психосоциальных услугах для детей, а также ухудшился доступ к образованию и медицинским услугам.

"Это опасно и вредно для здоровья и благосостояния ребенка - быть свидетелем или участвовать в насильственных действиях", - сообщает организация. ЮНИСЕФ призывает все стороны сделать все возможное для поддержки предоставления услуг детям и их семьям, а также предотвратить участия детей или их использованию в демонстрациях, где они становятся свидетелями насилия.

Читайте такжеВо Львовской области начали принимать беженцев из Донецкой и Луганской областей - ОГАЮНИСЕФ в Украине совместно с международным женским правозащитным центром «Ла Страда Украина» открыли национальную горячую телефонную линию по вопросам предотвращения насилия и защиты прав ребенка. Обратиться за помощью можно по телефону: 0 800 500 335 или 386 (для звонков с мобильного).

В частности, сложная ситуация с соблюдением прав ребенка сейчас на частично контролируемом террористическими организациями Донбассе. Так, по состоянию на 8 мая в Донецкой области почти 40 тысяч учащихся не имели возможности ходить в школу - более полусотни школ вокруг Славянска, в Краматорске и частично Мариуполе были закрыты.

Также 9 мая в центре Славянска на улице Лозановича, 6 рядом с трансформаторной подстанцией был ранен из огнестрельного двенадцатилетний мальчик.

Утром 9 мая пророссийские боевики расстреляли семью из Антрацита, тяжело ранив 10-летнюю девочку. Родители ребенка погибли.

В конце апреля журналисты заметили в Славянске вооруженного винтовкой подростка. что свидетельствует об использовании террористами в боевых действиях детей. Во время противостояния боевики неоднократно использовали женщин и детей в качестве живого щита.

Как официально признал президент РФ Владимир Путин, похожую тактику применяли и российские военные во время оккупации Крыма.

Справка. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером по защите прав и интересов детей. Фонд работает в более 190 странах мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, учреждений и правительств. Представительство Фонда в Украине открыто в 1997 году.