В Славянске из огнестрельного оружия ранили 12-летнего ребенка
19:19, 09 мая 2014Политика
1 0
Сегодня 9 мая в центре Славянска по ул. Лозановича 6 рядом с трансформаторной подстанцией был ранен двенадцатилетний мальчик.
Терористы в Славянске / instagram.com/sashakots
Как сообщила начальник отдела здравоохранения Славянска Елена Джим, ребенка со сквозным пулевым ранением в грудную клетку доставили в хирургию больницы им. Ленина примерно час назад. На данный момент он находится в операционной, передает slavgorod.com.ua.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter