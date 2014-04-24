На Донбассе заметили вооруженного винтовкой подростка (фото) - СМИ
11:53, 24 апреля 2014Политика
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На Донбассе журналисты Новостей Донбасса заметили вооруженного винтовкой подростка.
На Донбассе журналисты заметили вооруженного винтовкой подростка./ Фото: Новости Донбасса
Журналисты Новостей Донбасса увидели возле блок-поста в Славянске подростка, одетого в камуфлижную куртку. В руках у него была винтовка.
"Парню в зеленой камуфляжной куртке с винтовкой на вид лет 14", - написали журналисты в Твиттере.
Парню в зеленой камуфляжной куртке с винтовкой на вид лет 14. pic.twitter.com/x7Kba0OXdl
— Новости Донбасса (@novostidnua) April 24, 2014
Славянский пост.Выбежали люди с оружием,машины все разворачиваются. pic.twitter.com/dSfqQoeTi2
— Новости Донбасса (@novostidnua) April 24, 2014
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