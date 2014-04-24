На Донбассе заметили вооруженного винтовкой подростка (фото) - СМИ

Журналисты Новостей Донбасса увидели возле блок-поста в Славянске подростка, одетого в камуфлижную куртку. В руках у него была винтовка.

"Парню в зеленой камуфляжной куртке с винтовкой на вид лет 14", - написали журналисты в Твиттере.

Парню в зеленой камуфляжной куртке с винтовкой на вид лет 14. pic.twitter.com/x7Kba0OXdl — Новости Донбасса (@novostidnua) April 24, 2014