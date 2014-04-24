На Донбассе заметили вооруженного винтовкой подростка (фото) - СМИ

11:53, 24 апреля 2014
Политика
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На Донбассе журналисты Новостей Донбасса заметили вооруженного винтовкой подростка.

Фото: Новости Донбасса

Журналисты Новостей Донбасса увидели возле блок-поста в Славянске подростка, одетого в камуфлижную куртку. В руках у него была винтовка. 

"Парню в зеленой камуфляжной куртке с винтовкой на вид лет 14", - написали журналисты в Твиттере.

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