Сепаратисты в Крыму создали "свою" телекоммуникационную компанию "Крымтелеком"

Самопровозглашенные власти аннексированного Россией Крыма создали собственное унитарное предприятие «Крымтелеком» для предоставления услуг фиксированной связи на полуострове.

Как сообщает Крымское информационное агентство, такое решение было принято 14 мая на заседании крымского парламента.

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«В Крыму возникла необходимость создать собственную телекоммуникационную компанию, которая будет оказывать услуги стационарной связи, так как «Укртелеком» не идет на диалог», - цитирует издание министра по информации и массовым коммуникациям РК Дмитрия Полонского.

Он также отметил, что на сегодняшний день российское предприятие связи «Ростелеком» завершило работы по прокладке оптоволоконного кабеля из Крыма на материковую часть РФ.

Вместе с тем, самопровозглашенный совет министров полуострова изменил название Радиотелевизионного передающего центра Крыма на государственное унитарное предприятие РК «Крымсвязь».

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

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21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

В начале мая в ряде российских СМИ появилась информация о том, что крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» ведет переговоры с компанией «Ростелеком» относительно продажи инфраструктуры и части своих активов на полуострове Крым. В свою очередь, компания «Укртелеком» опровергла данную информацию.