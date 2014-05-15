Washington Post: Переговоры в Киеве - взаимные обвинения и никаких признаков прогресса

В статье под названием «Переговоры в Киеве: взаимные обвинения и никаких признаков прогресса» в газете The Washington Post Энтони Файола и Фредерик Кункл сообщают о том, что первый раунд переговоров по объединению Украины, который состоялся в среду, перерос в игру «на публику» и взаимные обвинения, так и не став дипломатическим прорывом в самом напряженном противостоянии в регионе со времен холодной войны.

Даже с сильной поддержкой Запада и, по-видимому, России, переговоры, во всяком случае, в таком виде, вряд ли повлияют на деэскалацию конфликта на востоке Украины. В ходе переговоров премьер-министр Арсений Яценюк предложил предоставить больше полномочий регионам Украины. Но он и другие члены временного правительства исключают возможность участия в переговорах пророссийских сепаратистов, которые захватили административные здания и противостоят украинским военным в смертельных боях на востоке.

«Мы будем вести диалог только с теми, кто не стреляет и не убивает граждан», – сказал он.

Тем не менее, несколько политиков с востока, которые не доверяют новой власти, приехали в Киев, чтобы участвовать в переговорах с лидерами временного правительства, двумя бывшими президентами и представителями религиозных и деловых кругов Украины. Переговоры транслировались в прямом эфире на парламентском телеканале, что для некоторых докладчиков оказалось неожиданностью, превращая слушания в политический спектакль.

Переговоры, больше чем что-либо другое, увеличили пропасть между теми украинцами, которые поддерживают временное правительство и его противниками. Представители прокиевских сил часто заявляли о том, что беспорядки и недоверие на востоке Украины провоцируют российские спецслужбы. Обозленные представители востока, в свою очередь, говорили, что подобные комментарии еще раз доказывают, что чиновники в Киеве не понимают русскоговорящих граждан восточных регионов, которые весьма скептично относились к прозападному восстанию, наделившего властью в феврале это временное правительство.

В ходе переговоров Инна Богословская, политик из восточного города Харькова, сказала, что некоторые жители ее региона не могут понять даже новости на украинском и фильмы, дублированные на украинский язык. Возвращаясь к вопросу об отсутствии сепаратистов за столом переговоров, она сказала, что киевские чиновники должны были пригласить «всех» на переговоры.

«Вы хотите сказать, что мы должны пригласить сюда сепаратистов, русских?», – спросил бывший президент Украины Леонид Кравчук, сторонник временного правительства.

«Они тоже украинцы!», – возразила она.

После 2,5 часов переговоров, участники сошлись на том, что нужно провести очередной раунд в ближайшие дни в Донецке, горячей точке в восточной Украине, где сепаратисты захватили административные здания. Но Леонид Кравчук, ссылаясь на вопросы безопасности, выразил сомнение по этому поводу.

«Мы не хотим потерять половину членов круглого стола по дороге домой», – сказал он.

По-прежнему неясно, захотят ли пророссийские сепаратисты присоединиться к переговорам, даже если их об этом попросят. Некоторые лидеры сепаратистов в Славянске и Луганске отказались говорить с киевскими властями, считая их нелегитимными. Другие сказали, что к ним не обращались с таким предложением.

Тем не менее, вчерашний круглый стол стал частью переговорного процесса, который начался довольно неубедительно и проходит под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, членами которой являются европейские государства, а также США, Россия и другие. План мирного урегулирования ОБСЕ призывает обе стороны конфликта прекратить насилие. В обмен на амнистию, сепаратисты должны сложить оружие. Тем временем, обе стороны будут участвовать в переговорах, чтобы обсудить такие острые вопросы, как децентрализация власти и правовой статус русского языка.

В среду, однако, большинство этих тем были лишь слегка затронуты, а некоторые – такие как амнистия – не обсуждались вообще.

Российские чиновники смягчили свою позицию, по крайней мере «на публике». Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил в интервью на телеканале Bloomberg, что Украина сейчас ближе чем когда-либо к гражданской войне и сказал, что любая попытка украинского правительства присоединиться к НАТО будет «проблемой» для России.

Но он также сказал, что у России «нет намерения» отправлять войска в Восточную Украину, хотя Запад опасается, что Москва вторгнется на территорию Украины после президентских выборов, запланированных на 25 мая.

Лавров долго говорил о глубоких исторических и «психологических» связях России с Украиной, сказав при этом, что русские «не считают себя иностранцами» там. Тем не менее, он ушел от ответа, когда его спросили о том, собирается ли Россия аннексировать другие украинские территории, назвав вопрос «гипотетическим». Россия присоединила в марте Крым, автономную украинскую область, после поспешно организованного там референдума.

Тем временем, ситуация на востоке Украины остается напряженной. Вооруженные люди проникли в Новокраматорский машиностроительный завод в Краматорске и скрылись, захватив с собой тяжелую строительную технику. Также похитили, а позже освободили проукраинского директора школы. Вооруженные люди в масках похитили главу окружной избирательной комиссии.

Днем ранее, Министерство обороны Украины заявило о том, что шестеро солдат было убито возле Краматорска в одном из самых кровавых столкновений за все время конфликта на востоке. По данным Министерства, был убит один повстанец, а четверо других были ранены. Местные СМИ сообщили, что седьмой украинский солдат умер от полученных ранений, но эту информацию не подтвердили.

Киевские аналитики признали, что трудно себе представить, чтобы сепаратисты сложили оружие без участия в переговорах. Тем не менее, сопротивление со стороны тех, кто не хочет предлагать им место за столом переговоров, оказалось очень сильным.

«Мы готовы обсуждать вопросы, но только не с теми, у кого в руках оружие и кто борется против собственной страны, не с теми, кто под дулом автоматов пытается диктовать свою волю, или, лучше сказать, волю другой страны. Против них мы будем использовать другие методы», – сказал и.о. Президента Украины Александр Турчинов в начале переговоров.