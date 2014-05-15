В МИД назвали военные учения РФ, запланированные на 25 мая, "грубым давлением" на украинский народ

Планы России провести военные учения вблизи границ с Украиной и в день президентских выборов являются грубым давлением на украинский народ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно проведения Российской Федерацией военных учений «Авиадартс-2014».

«По информации официального сайта Министерства обороны Российской Федерации, в период с 21 по 25 мая 2014 года в районе гг. Липецк, Воронеж и Рязань будут проводиться учения ВВС РФ «Авиадартс-2014». Ряд информагентств со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщают о том, что в ходе учений «будет отрабатываться боевое применение ракетного, бомбового и пушечного оружия по наземным целям, а также преодоление системы ПВО условного противника», - сказано в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что планы российской стороны вызывают глубокое беспокойство в Украине.

«Учитывая сценарий «Авиадартс-2014», вовлеченные в него силы и средства, а также боевое применение современных вооружений в непосредственной близости к нашим границам государством, которое уже совершило акт агрессии против Украины и незаконную аннексию части нашей территории, расцениваем эти действия России как очередную силовую провокацию и неприкрытую попытку усиления напряжения на границах с Украиной и в регионе в целом», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Также в МИД считают, что «проведение учений с такими специфическими задачами вблизи нашего государства в день президентских выборов свидетельствует о продолжении реализации Россией сценария дальнейшей дестабилизации ситуации, в частности в восточных регионах Украины, и грубого давления против украинского народа».

МИД категорически требует от Российской Федерации прекратить практику провоцирования нестабильности, немедленно отвести подразделения российских вооруженных сил от украинской границы и выполнить взятые обязательства в соответствии с «женевскими договоренностями».