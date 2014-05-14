МИД Венгрии не увидел ничего "нового" в словах Орбана об автономии венгров в Украине

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время инаугурационной речи 10 мая относительно автономии венгров Украины не содержит никаких новых элементов.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Яноша Мартони, размещенном на сайте венгерского МИД.

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В частности, как отмечается в сообщении, 12 мая в Брюсселе, отвечая на вопрос одного из журналистов относительно заявления премьер-министра Орбана о праве на автономию венгров, которые проживают в соседних странах, Мартони ответил: «То, что сказал премьер-министр об автономии, не содержит никаких новых элементов, если сравнивать с политикой венгерского правительства на протяжении последних 25 лет».

«Любую неправильную интерпретацию этих слов, хорошую или плохую, мы решительно отбрасываем", - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Также в сообщении отмечается, что в своей инаугурационной речи в субботу, 10 мая, новоизбранный премьер-министр Орбан заявил в парламенте, что 200 тысяч венгров, проживающих в Украине, имеют право на двойное гражданство, а также права общин и возможность для самоуправления.

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Напомним, 12-13 мая ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Венгрии якобы заявил о необходимости автономии и двойного гражданства для венгров, проживающих в соседних странах, в частности, в Украине.

После этого 13 мая МИД Украины пригласило посла Венгрии в связи с заявлением Орбана относительно двойного гражданства и автономии для венгерской общины в Карпатах.