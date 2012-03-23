Венгрия поддержит национальную автономию в Закарпатье

Чрезвычайный и Полномочный посол Венгерской Республики в Украине Михаль БАЕР подтвердил журналу Weekly.ua информацию о том, что украинские венгры добиваются создания автономии.

По словам дипломата, эта идея обсуждалась на заседании Венгерско-украинской межправительственной комиссии по обеспечению прав нацменьшинств, но инициатива исходила от одной из венгерских партий Закарпатья, а не от правительства Венгрии.

«На последнем заседании венгерское правительство предложило свою поддержку тем инициативам, которые исходили от легитимных политических организаций закарпатских венгров. Это (идея создания Притиснянского района) инициатива одной из двух венгерских партий Закарпатья. Мы просто обеспечили свою поддержку этим инициативам, и ни о каком сепаратизме речь не идет», - отметил посол.

М.БАЕР заявил, что заявления о возможном присоединении будущей автономии к территории Венгрии лишены оснований. «Мы подписали Хельсинский акт, по которому обязались уважать границы в Европе. Венгрия была первой страной, которая 6 декабря 1991 году подписала с Украиной двухсторонний базовый договор, где сказано, что у нас нет никаких территориальных претензий к независимой Украине. Поэтому, разговор о венгерском сепаратизме неуместен», - отметил посол.