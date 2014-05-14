Ахметов не видит "счастливого будущего" в подчинении Киеву: "Единственный путь - когда власть переходит в регионы"

Глава компании СКМ Ринат Ахметов заявляет, что «счастливым Донбасс может быть только в единой Украине» и выступает за децентрализацию власти.

Об этом сообщает пресс-служба его компании.

Как отмечает Ахметов, «мы живем в беде. А я хочу, чтобы Донбасс и каждый житель нашего региона были счастливыми. А что такое счастье? Счастье - это тогда, когда мир над головой. Счастье - это тогда, когда на душе спокойно. Счастье - это тогда, когда сильная экономика, создаются новые рабочие места, люди имеют достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь. Счастье – это тогда, когда нас уважают. Уважают нашу историю, уважают нашу память, уважают наш язык, уважают наши праздники, уважают наши традиции и уважают наши амбиции - наши амбиции на лучшую жизнь. Как мы этого можем добиться?».

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По словам Ахметова есть четыре сценария развития событий.

"Сценарий номер один, - говорит Ахметов, - остается все, как есть. Вся власть в Киеве, а регионы развиваются по остаточному принципу. Этот путь изжил себя, он не имеет права на будущее, и в этом я глубоко убежден. Сценарий номер два: Донецкая народная республика. Ее никто в мире не признает. А структура нашей экономики - это угольная промышленность, это металлургия, это энергетика, это машиностроение, это химическая промышленность и это сельское хозяйство. И все смежные предприятия, которые с этим связаны. Мы попадем под огромные санкции, мы не сможем ни продавать, ни производить. Это значит - остановка производства, это значит - безработица, это значит - бедность. Сценарий номер три: присоединение к России. Я глубоко убежден, что это не надо ни России, ни Донбассу. И от этого не выиграет ни Россия, ни Донбасс. Мы попадем под огромные санкции, и точно так же мы не сможем ни продавать, ни производить свою продукцию. Это значит экономический спад, безработица и бедность".

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Оптимальным же Ахметов считает четвертый сценарий. "На мой взгляд, это единственный правильный путь: это изменение в Конституции, децентрализация власти. Это тогда, когда власть из Киева переходит в регионы. Это тогда, когда власть не назначают, а выбирают. И это тогда, когда местная власть берет ответственность за настоящее и будущее перед людьми. Я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине", - сказал глава СКМ.