У Ахметова заявили, что не будут признавать "референдумы" на Донбассе

Группа компаний Рината Ахметова не признала "референдум" сепаратистов и не позволила проводить голосование на своих заводах

Об этом сообщила директор по коммуникациям Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Наталья Емченко, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

Она отметила, что все четыре референдума в Донецкой и Луганской областях "проходили вне правового поля Украины".

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"Мы работаем только в рамках украинского законодательства и учитывать в своей работе будем только его", - подчеркнули в СКМ.

Кроме того, она подтвердила, что сепаратисты приходили на заводы группы с требованием присоединиться к незаконному голосованию. "На наши активы, скажем так, обращались организаторы референдумов. Мы вежливо просили у них правовую базу и поскольку ее не было - на этом разговор обычно обрывался", - сказала она.

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Напомним, вчера на Донбассе прошло сразу четыре незаконных референдума. Один из них провели пророссийские боевики-сепаратисты. Участникам "референдума" позволяли голосовать без паспорта и несколько раз. "Голосование" и "подсчет" голосов проходил без независимых международных наблюдателей.

Мир и власти Украины отказались признавать результаты "референдума". По данным экспертов, в акции сепаратистов приняли участие не более 10% жителей региона. Чтобы придать масштабность своей акции, сепаратисты создавали искусственные очереди. Например, только в Мариуполе, где живет около 450 тысяч человек, боевики открыли лишь четыре участка вместо 200, которые обычно открываются на выборах. Эксперты отмечают, что псевдореферендум нельзя считать даже социологическим опросом.