У Ахметова заявили, что не будут признавать "референдумы" на Донбассе

15:01, 12 мая 2014
Политика
0 0

В СКМ подтверждают, что сепаратисты приходили на заводы группы с требованием присоединиться к незаконному голосованию. 

REUTERS

Группа компаний Рината Ахметова не признала "референдум" сепаратистов и не позволила проводить голосование на своих заводах

Об этом сообщила директор по коммуникациям Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Наталья Емченко, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

Она отметила, что все четыре референдума в Донецкой и Луганской областях "проходили вне правового поля Украины".

Читайте также«Референдумы» в Донецкой и Луганской областях не имеют никаких правовых последствий - ЦИК

"Мы работаем только в рамках украинского законодательства и учитывать в своей работе будем только его", - подчеркнули в СКМ.

Кроме того, она подтвердила, что сепаратисты приходили на заводы группы с требованием присоединиться к незаконному голосованию. "На наши активы, скажем так, обращались организаторы референдумов. Мы вежливо просили у них правовую базу и поскольку ее не было - на этом разговор обычно обрывался", - сказала она.

Читайте такжеСепаратисты не будут проводить второй этап «референдума» в Донецкой области

Напомним, вчера на Донбассе прошло сразу четыре незаконных референдума. Один из них провели пророссийские боевики-сепаратисты. Участникам "референдума" позволяли голосовать без паспорта и несколько раз. "Голосование" и "подсчет" голосов проходил без независимых международных наблюдателей.

Мир и власти Украины отказались признавать результаты "референдума". По данным экспертов, в акции сепаратистов приняли участие не более 10% жителей региона. Чтобы придать масштабность своей акции, сепаратисты создавали искусственные очереди. Например, только в Мариуполе, где живет около 450 тысяч человек, боевики открыли лишь четыре участка вместо 200, которые обычно открываются на выборах. Эксперты отмечают, что псевдореферендум нельзя считать даже социологическим опросом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter