"Регионал" Колесников госпитализирован - СМИ

Его однопартийцы подтвердили эту информацию, но точного диагноза не называют, сообщает "Главком".

"Мы каждый день общаемся, все обсуждаем, он на 100% участвует в жизни партии, поправляет здоровье. С ним случилось то же, что может случиться с любым человеком, но сейчас с ним все в порядке и все под контролем. Он действительно очень сильно перенервничал. Все общество сейчас находится в состоянии нервного срыва, особенно те люди, на которых лежит ответственность", - сказал депутат от Партии регионов Николай Левченко.

Вместе с тем, издание сообщает, что нардеп ответил на телефонный звонок, но комментировать свое состояние отказался.

Напомним, в 2011 году Борис Колесников перенес инфаркт.