Впервые в Донецке - выставка «Мир динозавров»

С 26 августа по 30 сентября 2011 года в парке им. А.С.Щербакова г. Донецка будет проходить выставка « Мир динозавров».

Это международный проект, который уже посетили более 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы. Выставка имеет научно-познавательный и образовательный характер и особенно интересна семьям с детьми, школьникам и студентам. С огромным успехом экспозиция, прибывшая с Австрии, демонстрируется и в Украине. Динозавры уже побывали в таких городах как Харьков, Киев, Николаев, Кировоград, Одесса и АР Крым. Впервые уникальная выставка откроется и в Донецке.

Данное событие приурочено к празднованию Дня города и Дня Шахтера. Шахтерский край станет последним пунктом экспонирования этих доисторических рептилий в нашей стране.

В течение месяца посетители экспозиции смогут увидеть самую масштабную в Европе коллекцию, состоящую из 60 экспонатов 30 видов динозавров, воссозданных в натуральную величину на основе последних научных исследований.

На территории парка поселяться Стегозавры, Диплодоки, Трицератопсы, Археоптериксы, естественно, величественный Тираннозавр и другие доисторические рептилии.

На экспозиции будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов.

Размеры динозавров впечатляющие: до 6 метров в высоту, длина некоторых достигает 23 метров.

Для тех, кто хочет узнать подробно о существовании самых таинственных и величественных обитателей нашей планеты предусмотрены экскурсии, а также каталоги с исчерпывающей информацией, обо всех динозаврах, представленных в экспозиции.

Кроме того, на выставке все желающие смогут:

посетить выставку доисторических окаменелостей;

поучаствовать в раскопках останков динозавров;

вдоволь пофотографироваться с экспонатами;

поучаствовать в фотоконкурсе «Я и Дино» и выиграть приз,

а также, приобрести множество подарков и сувениров.

Специально для каждого посетителя в подарок предусмотрены купоны в игровой зал ДТРЦ «Пластилин».

Вход на выставку платный.

Благодаря поддержке городских властей и лично городского головы Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО выставка приобрела и социальный характер: все дети сироты, дети, оставшиеся без отцовской опеки, дети инвалиды, а также дети до 4 лет смогут посетить выставку бесплатно.

Время работы выставки - с 10.00 до 20.00 каждый день с 26 августа по 30 сентября 2011 года.

Проект «Мир динозавров» был признан победителем в номинации "Лучшая выставка 2010 года в Украине» ежегодной Международной Премии Ukrainian Event Awards и награжден дипломом и статуэткой – «Золотой ключ».

Приглашаем представителей СМИ 26 августа 2011 года с 10.00 в парк им. А.С. Щербакова на открытие выставки « Мир динозавров».

На открытие выставки будут приглашены:

Донецкий городской голова А.ЛУКЬЯНЧЕНКО;

Заместитель городского головы Валентин Лактионов;

Директор Центрального парка культуры и отдыха имени А. С. Щербакова Игорь МАРТЫНОВ;

Организатор выставки Вольфганг КЛИНГЕР (Австрия);

Организатор выставки в Украине Алевтина ЖЕМБОЦКАЯ.

Если Вас интересует информация о процессе монтажа - просьба сообщить организаторам выставки по ниже указанному номеру телефона.

Тел. для аккредитации: (062) 349-55-77

Подробности на сайте www.dinos.dn.ua