Впервые в Донецке - выставка «Мир динозавров»
С 26 августа по 30 сентября 2011 года в парке им. А.С.Щербакова г. Донецка будет проходить выставка « Мир динозавров».
Это международный проект, который уже посетили более 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы. Выставка имеет научно-познавательный и образовательный характер и особенно интересна семьям с детьми, школьникам и студентам. С огромным успехом экспозиция, прибывшая с Австрии, демонстрируется и в Украине. Динозавры уже побывали в таких городах как Харьков, Киев, Николаев, Кировоград, Одесса и АР Крым. Впервые уникальная выставка откроется и в Донецке.
Данное событие приурочено к празднованию Дня города и Дня Шахтера. Шахтерский край станет последним пунктом экспонирования этих доисторических рептилий в нашей стране.
В течение месяца посетители экспозиции смогут увидеть самую масштабную в Европе коллекцию, состоящую из 60 экспонатов 30 видов динозавров, воссозданных в натуральную величину на основе последних научных исследований.
На территории парка поселяться Стегозавры, Диплодоки, Трицератопсы, Археоптериксы, естественно, величественный Тираннозавр и другие доисторические рептилии.
На экспозиции будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов.
Размеры динозавров впечатляющие: до 6 метров в высоту, длина некоторых достигает 23 метров.
Для тех, кто хочет узнать подробно о существовании самых таинственных и величественных обитателей нашей планеты предусмотрены экскурсии, а также каталоги с исчерпывающей информацией, обо всех динозаврах, представленных в экспозиции.
Кроме того, на выставке все желающие смогут:
посетить выставку доисторических окаменелостей;
поучаствовать в раскопках останков динозавров;
вдоволь пофотографироваться с экспонатами;
поучаствовать в фотоконкурсе «Я и Дино» и выиграть приз,
а также, приобрести множество подарков и сувениров.
Специально для каждого посетителя в подарок предусмотрены купоны в игровой зал ДТРЦ «Пластилин».
Вход на выставку платный.
Благодаря поддержке городских властей и лично городского головы Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО выставка приобрела и социальный характер: все дети сироты, дети, оставшиеся без отцовской опеки, дети инвалиды, а также дети до 4 лет смогут посетить выставку бесплатно.
Время работы выставки - с 10.00 до 20.00 каждый день с 26 августа по 30 сентября 2011 года.
Проект «Мир динозавров» был признан победителем в номинации "Лучшая выставка 2010 года в Украине» ежегодной Международной Премии Ukrainian Event Awards и награжден дипломом и статуэткой – «Золотой ключ».
Приглашаем представителей СМИ 26 августа 2011 года с 10.00 в парк им. А.С. Щербакова на открытие выставки « Мир динозавров».
На открытие выставки будут приглашены:
Донецкий городской голова А.ЛУКЬЯНЧЕНКО;
Заместитель городского головы Валентин Лактионов;
Директор Центрального парка культуры и отдыха имени А. С. Щербакова Игорь МАРТЫНОВ;
Организатор выставки Вольфганг КЛИНГЕР (Австрия);
Организатор выставки в Украине Алевтина ЖЕМБОЦКАЯ.
Если Вас интересует информация о процессе монтажа - просьба сообщить организаторам выставки по ниже указанному номеру телефона.
Тел. для аккредитации: (062) 349-55-77
Подробности на сайте www.dinos.dn.ua