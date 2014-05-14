Сегодняшнее заседание ВР закрыто
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов. Он отметил, что следующее заседание парламента начнется завтра в 10 часов.
Как сообщал УНИАН, сегодня парламент рассмотрел четыре законопроекта - “О частной, детективной (розыскную) деятельности”, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении уровня социальной защиты ветеранов войны”, “О внесении изменений в статью 22 Закона Украины “О защите экономической конкуренции”, “Об электронной коммерции”, но ни по одному из рассмотренных вопросов не принималось решение, поскольку не хватало голосов для результативного голосования.
В сессионном зале присутствовало небольшое количество народных депутатов, в том числе и от коалиции, поэтому не было необходимых 226 голосов для принятия решений.