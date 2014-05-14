Сегодняшнее заседание ВР закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов. Он отметил, что следующее заседание парламента начнется завтра в 10 часов.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент рассмотрел четыре законопроекта - “О частной, детективной (розыскную) деятельности”, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении уровня социальной защиты ветеранов войны”, “О внесении изменений в статью 22 Закона Украины “О защите экономической конкуренции”, “Об электронной коммерции”, но ни по одному из рассмотренных вопросов не принималось решение, поскольку не хватало голосов для результативного голосования.

В сессионном зале присутствовало небольшое количество народных депутатов, в том числе и от коалиции, поэтому не было необходимых 226 голосов для принятия решений.