The Independent: В Донецке появилась новая страна после того, как 100,63 % населения проголосовали «за»

Не успела Донецкая Народная Республика провозгласить свою независимость от Украины, как ее лидеры изъявили желание оказаться под властью Кремля.

«Жители Донецка всегда были частью русского мира, для нас, история России – это наша история», – заявил Денис Пушилин, председатель президиума. «Основываясь на воле народа и восстановлении исторической справедливости, мы просим Российскую Федерацию принять Донецкую Народную Республику в состав Российской Федерации».

Воля народа, как считают сепаратисты, была очень ярко выражена. Несмотря на неопределенность, насилие и блокпосты, не менее 89,7 % жителей области появились на избирательных участках и проголосовали за отсоединение от Украины, и только 10.19 % захотели остаться: 0,74 % показали свое недовольство происходящим, испортив бюллетени – в итоге явка избирателей составила 100.63 %.

Немедленного ответа России на просьбу сепаратистов не последовало. Ранее в этот день правительство России заявило о том, что результаты голосования должны быть использованы «цивилизованно», путем диалога между временным правительством Украины и представителями Донецка и Луганска, где лидеры сепаратистов также провозгласили независимость после референдума, там утвердительно проголосовали 96 % избирателей.

Сергей Лавров заявил, что не было запланировано никаких дальнейших международных переговоров для обсуждения одного из самых серьезных международных кризисов за последнее время. Министр иностранных дел России раскритиковал «бессовестную ложь» Запада по этому вопросу и «информационную блокаду», которая якобы была использована из-за большой явки на избирательных участках.

Лавров также заявил, что дорожную карту для урегулирования конфликта путем переговоров, предложенную Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призывавшую к прямым переговорам между сторонами, поддержал Джон Керри, но госсекретарю США не удалось заставить Киев принять её.

Александр Турчинов, и.о. Президента Украины, утверждал, что «никаких переговоров с террористами не будет». Сегодня он заявил в парламенте: «Тот фарс, который террористы с сепаратистами называют референдумом, является ничем иным, как пропагандистским прикрытием убийств, похищений людей, насилия и других тяжких преступлений». Настоящие результаты опроса, утверждал он, были совсем другими: 24 % в Луганской области и 32 % в Донецкой области.

В Вашингтоне представители Администрации президента подчеркнули: «Соединенные Штаты не признают результаты этих незаконных референдумов», а министр иностранных дел Великобритании сказал: «Результаты голосования на песенном конкурсе Евровидение более достоверны и имеют больший вес, чем то, что происходило в Донецке и Луганске».

Уильям Хейг, наверное, не знал этого, но победу австрийской певицы Кончиты Вурст несколько человек, ожидающих голосования в Мариуполе, назвали шокирующим примером упадка Запада. Сексуальная ориентация была также важным вопросом для Дениса Пушилина вчера во время обсуждения культурных связей между Донбассом и Россией на Канале 24. «Нам не нравятся гей-парады ни здесь, ни в России», – твердо заявил он.

В свой первый день в качестве главы ДНР председатель Пушилин сначала, казалось, не был уверен в том, с какой скоростью происходит политическое сближение с Россией. От планов по поводу проведения второго референдума, о присоединении к Российской Федерации, который должен был состояться в следующий понедельник, пришлось отказаться. Кто, задали ему вопрос журналисты, будет принимать такое историческое решение? «К какой стране мы присоединимся, мы решим после консультаций с экспертами», – ответил Пушилин. Кто эти эксперты? В Донецке они или в Москве? Через несколько часов он обратился к Москве с просьбой о присоединении.

Командиры сепаратистов в Донецкой и Луганской областях заявили, что они не позволят провести президентские выборы, запланированные на 25 мая, в этом регионе. Денис Пушилин утверждал, что украинские военные в регионе теперь «чужие». Он продолжил: «Они должны решить, хотят ли они быть силами оккупантов, или же присоединиться к силам Донецкой Народной Республики, которые сейчас создаются. Мы будем принимать все необходимые меры для борьбы с иностранными военными на нашей территории».

Такие ультиматумы ставили и в Крыму после проведения референдума. Но тогда слова были подкреплены присутствием российских войск. Украинские военные на полуострове вынуждены были вести продолжительную и унизительную борьбу с «зелеными человечками» и вооруженными формированиями сепаратистов. На Донбассе они поменялись местами: украинские военные со своими БТР пытаются взять в облогу и наносить удары по городам, которые оккупировали повстанцы, хотя и с переменным успехом.

Формирование военных сил ДНР, тем временем, вызвало напряжение внутри иерархии сепаратистов. В воскресенье три старших офицера милиции прибыли из Славянска, который заслужил репутацию наиболее воинственного города и оплота вооруженных сепаратистов, в Донецк и, говорят, объявили озадаченному Пушилину и его коллегам, что отныне они будут отвечать за все военные вопросы.

Вчера, когда его спросили о связях с группой Славянска, он настаивал: «Мы боремся все вместе, мы все равны». Ближе к вечеру подтвердилась информация о том, что полковник Игорь Стрелков, настоящее имя которого Игорь Всеволодович Гиркин, станет военачальником ДНР.

Киевские власти заявили, что полковник Стрелков является офицером российской военной разведки, главного связующего звена между сепаратистами и Москвой. Никаких доказательств, однако, не был предъявлено в подтверждение этого обвинения. Полковник Стрелков отрицает обвинения, утверждая, что он гражданин Украины.

В течение дня украинские военные не проводили активных действий. У украинских властей, как оказалось, возникли проблемы с собственными войсками. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что войска, которые принимали участие в перестрелке в воскресенье ночью, не были подконтрольны правительству; будет начато расследование по этому делу. Несколько частных армейских подразделений были созданы в регионе. Одно из них предположительно связано с местным олигархом.