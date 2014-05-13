«Свобода» требует запрета КПУ и Партии регионов

Об этом с трибуны Верховной рады заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Фактически начались этнические чистки - людей убивают за лозунг "Слава Украине!", за украинский язык, за вышитые рубашки. Массово похищают украинцев именно по национальному признаку, похищают представителей ВО "Свобода". Это безобразие надо останавливать немедленно - государство обязано ликвидировать терроризм и гарантировать людям безопасность», -заявил Тягнибок.

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Он также отметил, в этих условиях парламент должен принимать неотложные решения, которых ожидает общество.

«Я не могу понять, почему в повестке дня нет вопроса о лишении депутатской неприкосновенности Царева, о чем было объявлено. Более того - ГПУ сообщила, что уже направила соответствующее представление. Вчера на Согласительном совете я настаивал на необходимости принятия законопроекта № 4570 о люстрации - почему этого вопроса нет в повестке дня? Еще раз подчеркну: не примут этот закон, не очистим власть - не получим возможность остановить терроризм и сепаратизм, почти не будет шанса наладить нормальную работу в государстве, положить конец коррупционным схемам», - сказал кандидат в президенты от националистов.

Он также обвинил в событиях на востоке страны нардепов-представителей ПР и КПУ.

«Наша фракция уже обратилась в Министерство юстиции с ходатайством запретить Партию регионов и КПУ. Эти и им подобные политические силы не имеют права на существование в Украине, потому что нарушают закон, поддерживают зло - их следует запретить. Мы должны немедленно рассмотреть и утвердить законопроект № 3530 о запрете коммунистической идеологии. Каждый, кто поддерживает террористов, диверсантов, сепаратистов - должен быть жестко наказан. Поэтому люстрация, переаттестация, снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности всех, кто пытается расколоть Украину – неотложные вопросы», - заявил Тягнибок.