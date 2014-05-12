Во Львове "свободовцы" столкнулись с автономными националистами

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняло около 200 активистов "Автономного опору", "Варты", ГО "Рабів до раю не пускають", "Дорожного контроля", которые скандировали "Позор!", "Прочь "Свободу" изо Львова!".

Также на площади возле ОГА собралось около 200 представителей ВО "Свобода", которые инициировали акцию в поддержку губернатора Сех и скандировали "За Сех!", "Автономы – рога Путина!".

Между участниками обеих акций возникли споры, которые переросли в столкновения, впоследствии работники милиции живым кордоном разделили митингующих и драки удалось избежать.

В свою очередь председатель Львовской ОГА Сех пригласила журналистов в ОГА и во время брифинга заявила, что она соглашается уйти в отставку после президентских выборов в Украине.

Сех сказала, что она готова действовать в конституционном поле и освободить одну из занимаемых должностей, как этого требует украинское законодательство, и подать в отставку с должности председателя Львовской ОГА после проведения президентских выборов.

Справка УНИАН. Ирина Сех в настоящее время занимает должность председателя Львовской областной организации ВО «Свобода», должность председателя Львовской ОГА и является депутатом ВРУ от ВО «Свобода», избранным по мажоритарному округу.