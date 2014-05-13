На Луганщине десантники задержали двух вооруженных террористов

В Луганской области десантники задержали двух вооруженных террористов.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, 12 мая около 23.00 благодаря профессиональным действиям личного состава Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил, которые выполняют задачи по предназначению, задержан легковой автомобиль с двумя террористами. Читайте такжеНочью в Славянске террористы из минометов открыли огонь по позициям военных По результатам осмотра из машины изъято 2 единицы АК-74, пистолет Макарова, граната Ф-1. Задержанные лица переданы в районный отдел милиции.

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