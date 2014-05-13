В МИД РФ надеются, что Киев все-таки признает "референдумы" на Донбассе

Об этом говорится взаявлении Министерства иностранных дел России.

"Предварительные итоги подсчета бюллетеней убедительно показывают реальный настрой граждан Донецкой и Луганской областей иметь право на самостоятельное принятие решений по вопросам, касающимся жизненно важных для них проблем. Считаем, что претворение в жизнь итогов референдумов должно проходить в рамках диалога между Киевом, Донецком и Луганском", - заявили российские дипломаты.

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"Вновь подтверждаем необходимость незамедлительного налаживания широкой дискуссии в Украине относительно ее будущего государственного устройства с участием всех политических сил и регионов страны. Это в полной мере вписывается в усилия международного сообщества, что нашло свое отражение в Женевском заявлении от 17 апреля с.г. и "дорожной карте", которую предложил президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Буркхальтер... Мы ждем от киевских властей реальных действий, а не общих деклараций о намерениях, безотлагательного проведения результативных встреч с представителями регионов Юга и Востока Украины, которые вели бы к стабилизации ситуации в стране. К сожалению, власти в Киеве по-прежнему демонстрируют преступную неготовность к диалогу со своим народом", - говорится в заявлении.